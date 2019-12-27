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Кейт Миддлтон обвинили в использовании ботокса

Новая публикация Кейт Миддлтон в соцсети Instagram вызвала неоднозначную реакцию у поклонников. Они обвинили герцогиню Кембриджскую в использовании ботокса.

Молодая внешность Кейт Миддлтон долгое время вызывала сомнения у некоторых поклонников. Особенно наблюдатели отметили большую разницу между внешним видом герцогини до и после третьих родов. Теперь же появилось предполагаемое доказательство того, что супруга принца Уильяма проходит процедуры по внедрению ботокса. Речь идет о недавно опубликованной рождественской фотографии в соцсети Instagram, на которой у Миддлтон якобы видны следы инъекций.

На снимке Миддлтон была запечатлена в сером пальто и черной шляпке, которая не смогла прикрыть неестественно "вскинутые" брови и "замороженный" лоб. Подписчики аккаунта королевской семьи также обращали внимание на напряженность зоны губ и подбородка, которые, предположительно, находились под воздействием ботулотоксина, парализующего мышцы. Напоминаем, что это не первый раз, когда герцогиню Кембриджскую заподозрили в "уколах красоты". Еще летом текущего года представители Виндзоров официально заявляли, что все слухи о прохождении Миддлтон любых косметических операций являются ложными.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 03:07

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