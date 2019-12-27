Кейт Миддлтон обвинили в использовании ботокса

Молодая внешность Кейт Миддлтон долгое время вызывала сомнения у некоторых поклонников. Особенно наблюдатели отметили большую разницу между внешним видом герцогини до и после третьих родов. Теперь же появилось предполагаемое доказательство того, что супруга принца Уильяма проходит процедуры по внедрению ботокса. Речь идет о недавно опубликованной рождественской фотографии в соцсети Instagram, на которой у Миддлтон якобы видны следы инъекций.На снимке Миддлтон была запечатлена в сером пальто и черной шляпке, которая не смогла прикрыть неестественно "вскинутые" брови и "замороженный" лоб. Подписчики аккаунта королевской семьи также обращали внимание на напряженность зоны губ и подбородка, которые, предположительно, находились под воздействием ботулотоксина, парализующего мышцы. Напоминаем, что это не первый раз, когда герцогиню Кембриджскую заподозрили в "уколах красоты". Еще летом текущего года представители Виндзоров официально заявляли, что все слухи о прохождении Миддлтон любых косметических операций являются ложными.