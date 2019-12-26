Михаил Боярский вспомнил о трагической смерти брата

Александр Боярский скончался в 42 года по причине несчастного случая. Актёр считает, что его брат был талантливее. Именно родственник привил Михаилу Боярскому любовь к работе артиста, искусству, а также регулярно отводил в театры и принуждал читать книги. Согласно словам актёра, они с братом были крайне близки, поэтому смерть оказалась для него значительным потрясением. Актёр скончался во время рабочей поездки в Болгарию, захваченный волной во время шторма. У актёра случился сердечный приступ, он утонул.Невзирая на минувшие годы, Михаил Боярский не забывает о своём брате. Он довольно часто вспоминает о нём и молится за упокоение души родственника. Во время поездок в Ригу актёр посещает могилу Александра Боярского.