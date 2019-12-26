В «Одноклассниках» появился определитель номера телефона





Сообщается, что отныне при поступлении входящих телефонных вызовов приложение будет сверяться с собственной базой данных номеров телефонов и покажет пользователям данные о звонящем. К примеру, это может быть название той или иной компании, в том числе с указанием ее сферы деятельности. Если же звонок поступает от абонента, ранее замеченного в спаме, пользователю будет показана соответствующая отметка.Базу данных для определителя разработчики собрали с помощью использования алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта на основе открытых данных ряда компаний в самой соцсети. Впоследствии этот массив данных обновлялся и модерировался пользователями в режиме бета-тестирования. В компании обещают, что база данных в будущем будет постоянно обновляться и дополняться.