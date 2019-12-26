АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии перечислили 4 народных средства от…
EUR 68.41 USD 61.72
Курс валют на 26.12.2019

В «Одноклассниках» появился определитель номера телефона

Социальная сеть «Одноклассники» получила новую функцию. Теперь в мобильном приложении соцсети есть автоматический определитель номеров телефона, что позволит пользователям дополнительно защититься от спама или рекламы.
В «Одноклассниках» появился определитель номера телефона

Сообщается, что отныне при поступлении входящих телефонных вызовов приложение будет сверяться с собственной базой данных номеров телефонов и покажет пользователям данные о звонящем. К примеру, это может быть название той или иной компании, в том числе с указанием ее сферы деятельности. Если же звонок поступает от абонента, ранее замеченного в спаме, пользователю будет показана соответствующая отметка.

Базу данных для определителя разработчики собрали с помощью использования алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта на основе открытых данных ряда компаний в самой соцсети. Впоследствии этот массив данных обновлялся и модерировался пользователями в режиме бета-тестирования. В компании обещают, что база данных в будущем будет постоянно обновляться и дополняться.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:35

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети показали уникальный гибрид автомобилей ГАЗ-69 и УАЗ…
«Малахов обидел многих известных людей»: Андрей Разин поддержал Евгения…
Электромобили Tesla оснастили своей музыкальной…
Михаил Боярский вспомнил о трагической смерти…
«Не понимаю, в чем я провинилась»: Крестная сына Фриске Ольга Орлова рассказала о конфликте с…
В Санкт-Петербурге спустили на воду подлодку…
MASH: У Галины Волчек в больнице развилась атрофия…
«Вынуждена поправить тебя уже в третий раз»: Яна Рудковская обиделась на Собчак за заявления о работе в маникюрном…
Лера Кудрявцева: "Экс-супруге Никиты Зайцева нужно пройти…
Блогер Давид Манукян устроил Ольге Бузовой публичную сцену ревности в…
Российские ученые заканчивают тесты оборудования для геологоразведки…
Новый выпуск шоу Ксении Собчак стал самым провальным за всю историю существования ее…
Мария Миронова рассказала о пережитых эстремальных…
Марина Африкантова, Розалия Райсон и Ольга Рапунцель высмеяли привычку Саши Черно сильно обливать себя…
В РФ появились самые доступные версии Audi…
Нина Кирсо встретилась с Владимиром Зеленским незадолго до…
В «Одноклассниках» появился определитель номера…
"Во втором классе попросила крем для увеличения груди": Анастасия Костенко рассказала о своих желаниях для Деда…
Эвелина Блёданс и Александр Ревва поздравили Михаила Боярского с…
Поклонники раскритиковали звезду"Дома-2" Ирину Агибалову за подтяжку лица и некрасивую…
Появился список смартфонов Xiaomi с Android…
"Папа — вожак нашей стаи": Елизавета Боярская поздравила отца Михаила Боярского с…
Эволюция мозга привела к появлению у человека…
В Подмосковье в лесу в спортивной сумке нашли человеческие…
Михалкова из «Уральских пельменей» показала поклонникам свой свадебный…
Экс-участники Валерий Блюменкранц, Анна Брянская и Виктор Литвинов вернулись на…
Авто марки Hyundai станут доступны по подписке для всех крупных городов…
Модель Playboy Мария Лиман потеряла слух после перелета в…
Названы 5 преимуществ для здоровья от употребления продуктов с…
Экс-участница "Дом-2" Вика Цатурян: "Любовница отца подкупала…
"О трех годах семейной жизни не жалею нисколько": Пелагея подтвердила развод с супругом Иваном…
Михаил Боярский сравнил журналистов с паразитами, давящими…
В США начались разработки тактики возможной кибервойны с…
Звезда «Дом-2» Мондезир Свет-Амур повторил первое свидание для Юли …
Михаил Боярский отметит 70-летний юбилей на…
Oppo представила самый тонкий смартфон с поддержкой 5G - Reno…
«Сидела и плакала»: Елена Малышева призналась, что тяжело переносит…
Медики назвали шесть частых ошибок, совершаемых при приеме…
Ninebot анонсировала выпуск смарт-скутеров с разгоном до 100…
Realme X50 5G уступил в вопросе дизайна смартфону Redmi…
Просмотреть все новости