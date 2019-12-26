Экс-участники Валерий Блюменкранц, Анна Брянская и Виктор Литвинов вернулись на "Дом-2"





Еще несколько месяцев назад экс-участники проекта "Дом-2" Валерий Блюменкранц и Виктор Литвинов рассказали о своем желании вернуться в Периметр, однако у них были обстоятельства, не позволяющие реализовать свои цели. У Валерия Блюменкранца было выгодное предложение по работе, а Литвинов не мог оставить свой ресторан в Одессе. Теперь же, видимо, все проблемы решены.Анна Брянская не так давно рассекретила роман с редактором журнала "Дом-2" Антоном Беккужевым, молодые люди были на стадии серьезных отношений и уже говорили о свадьбе. Брюнетка жаловалась, что ее избранник много работает, возможно, именно это стало причиной их расставания.