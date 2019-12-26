"О трех годах семейной жизни не жалею нисколько": Пелагея подтвердила развод с супругом Иваном Телегиным

Пелагея опубликовала архивную семейную фотографию. На снимке певица, ее супруг Иван Телегин и их дочь Таисия одеты в одинаковые кофты в голубую полоску с рисунком в виде якоря. В комментарии к публикации в Instagram-аккаунте знаменитость написала, что по Сети начали распространяться слухи о том, что она и Иван Телегин разводятся. Пелагея написала: "Да, мы все-таки решили расстаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки... О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась". Певице хочется верить, что у них с хоккеистом получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для дочери Таисии.Знаменитость отметила, что развод весьма неприятное событие, но они стараются решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено. Пелагея надеется, что преданные поклонники ее поймут и не будут осуждать. Также она сообщила, что жизнь продолжается и призвала фанатов не переставать болеть за русский хоккей.