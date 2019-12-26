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Экс-участница "Дом-2" Вика Цатурян: "Любовница отца подкупала меня"

Бывшая участница скандального телевизионного проекта "Дом-2" Виктория Цатурян в преддверии новогодних праздников раскаялась. Она приняла решение оставить все нехорошее в старом году. Выяснилось, что у ее отчима была любовница, которая ее подкупала, чтобы она хранила молчание.

Экс-участница "Дом-2" Вика Цатурян: "Любовница отца подкупала меня"

Виктория Цатурян призналась, что ей кажется, она повторяет судьбу своей родительницы. Ее бабушка была стюардессой, а мама тоже летала. Пока матери не было дома, то отец водил любовницу, но та уговорила девочку молчать и ничего никому не рассказывать. Взамен Виктории было позволено практически абсолютно все.

Теперь Виктория признается, что у нее сложилось мнение, будто прошлое ей аукнулось теперь. Похожая ситуация произошла с ее сыном и бывшим возлюбленным Артемом Прайдом.


В итоге Виктория Цатурян решила попросить прощения у своей мамы. Она отметила, что была по отношению к ней настоящей эгоисткой. По словам Виктории Цатурян, когда ей было 11 лет, то мама предлагала переехать жить в Японию, но она отказалась, потому что не хотела бросать своих подруг. Сейчас экс-участница "Дом-2" признает, что мама делала всегда для нее все, но она этого не ценила.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:23

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