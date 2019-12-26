Экс-участница "Дом-2" Вика Цатурян: "Любовница отца подкупала меня"





Виктория Цатурян призналась, что ей кажется, она повторяет судьбу своей родительницы. Ее бабушка была стюардессой, а мама тоже летала. Пока матери не было дома, то отец водил любовницу, но та уговорила девочку молчать и ничего никому не рассказывать. Взамен Виктории было позволено практически абсолютно все.Теперь Виктория признается, что у нее сложилось мнение, будто прошлое ей аукнулось теперь. Похожая ситуация произошла с ее сыном и бывшим возлюбленным Артемом Прайдом.В итоге Виктория Цатурян решила попросить прощения у своей мамы. Она отметила, что была по отношению к ней настоящей эгоисткой. По словам Виктории Цатурян, когда ей было 11 лет, то мама предлагала переехать жить в Японию, но она отказалась, потому что не хотела бросать своих подруг. Сейчас экс-участница "Дом-2" признает, что мама делала всегда для нее все, но она этого не ценила.