Лера Кудрявцева: "Экс-супруге Никиты Зайцева нужно пройти лечение"
Лера Кудрявцева заявила журналистам, что бывшей жене Никиты Зайцева нужно пройти лечение. По словам телеведущей, экс-супруга хоккеиста неприемлемо вела себя с детьми.
Новый выпуск программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым вызвал бурную реакцию среди общественности. Гостем шоу выступила Маргарита Зайцева, прокомментировавшая развод со знаменитым мужем, который оброс большим количеством скандалов и слухов. Она также прокомментировала утекшие в Сеть видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в доме хоккеиста. На кадрах было видно, что экс-супруга приводила в дом незнакомых мужчин и оставляла дочерей с посторонней женщиной. Сам Зайцев не смог выдержать такого пренебрежительного отношения к детям и забрал их с собой.
Бывшая жена поспешила обвинить его в укрывании местоположения дочерей. Спортсмен позднее рассказал в эксклюзивном интервью о вредных привычках и плохом исполнении родительских обязанностей Маргаритой Зайцевой, что также подтвердили родители защитника ХК "Оттава". Лера Кудрявцева тоже решила присоединиться к обсуждению личной жизни звезды хоккея, отметив, что до этого всегда занимала позицию "за детей и за мать". Как сообщает издание Newinform, после появившейся информации телеведущая стала придерживаться иного мнения и посоветовала экс-возлюбленной Зайцева "пройти лечение, чтобы стать хорошей матерью".
Новый выпуск программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым вызвал бурную реакцию среди общественности. Гостем шоу выступила Маргарита Зайцева, прокомментировавшая развод со знаменитым мужем, который оброс большим количеством скандалов и слухов. Она также прокомментировала утекшие в Сеть видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в доме хоккеиста. На кадрах было видно, что экс-супруга приводила в дом незнакомых мужчин и оставляла дочерей с посторонней женщиной. Сам Зайцев не смог выдержать такого пренебрежительного отношения к детям и забрал их с собой.
Бывшая жена поспешила обвинить его в укрывании местоположения дочерей. Спортсмен позднее рассказал в эксклюзивном интервью о вредных привычках и плохом исполнении родительских обязанностей Маргаритой Зайцевой, что также подтвердили родители защитника ХК "Оттава". Лера Кудрявцева тоже решила присоединиться к обсуждению личной жизни звезды хоккея, отметив, что до этого всегда занимала позицию "за детей и за мать". Как сообщает издание Newinform, после появившейся информации телеведущая стала придерживаться иного мнения и посоветовала экс-возлюбленной Зайцева "пройти лечение, чтобы стать хорошей матерью".