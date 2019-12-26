Появился список смартфонов Xiaomi с Android 10





Компания разместила в публичном доступе исходные данные некоторых смартфонов, что дало возможность прогнозировать обновление оболочки устройств до Android 10. В список на обновление попали модели Pocophone F1, Mi MIX 2S и 3, Mi 8 с модификациями Pro и Explorer Edition. Размещение исходных кодов даёт возможность сторонним разработчикам провести обновление своих прошивок до стабильной версии.Все устройства в списке уже были обновлены до MIUI 11. Последняя создана на базе Android 9 Pie. В соответствии с традиционными нормами, пакет повышения оболочки до Android 10 изначально будет распространён производителем на домашнем рынке. Затем на протяжении нескольких недель он станет доступен пользователям в других регионах. Конкретные даты обновления пока не называются, однако пакет должен появиться достаточно скоро.