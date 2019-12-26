Мария Миронова рассказала о пережитых эстремальных родах

Обычно актриса не комментирует свою личную жизнь, однако недавно дала интервью, ответив на некоторые вопросы касательно вторых родов. Миронова сообщила, что в этот раз оказалась в экстремальной ситуации. Причиной этого стали роды за рубежом – в греческих Афинах. Изначально помогать встретить ребёнка должен был конкретный врач, однако поскольку те начались вне предполагаемого срока, специалист пребывал за городом. Мария Миронова пыталась дождаться возвращения врача, однако в данном случае одной силы воли недостаточно. Актриса призналась, что «с перепугу» родила самостоятельно.Её супруг пытался позвонить переводчику и объяснить ситуацию. Важно было не делать общий наркоз и не доставлять знаменитость в операционную. Сами роды Миронова описала как экстремальные, сообщает «7дней». Если бы обстоятельства сложились иначе, ситуация могла развиваться в опасном направлении. В итоге всё завершилось хорошо и Мария Миронова с ребёнком не пострадали.