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Мария Миронова рассказала о пережитых эстремальных родах

Мария Миронова рассказала о перенесённых ею экстремальных родах. В текущем году актриса стала матерью второй раз, однако это привело к появлению не только поздравлений, но и множества самых разнообразных слухов.
Мария Миронова рассказала о пережитых эстремальных родах

Обычно актриса не комментирует свою личную жизнь, однако недавно дала интервью, ответив на некоторые вопросы касательно вторых родов. Миронова сообщила, что в этот раз оказалась в экстремальной ситуации. Причиной этого стали роды за рубежом – в греческих Афинах. Изначально помогать встретить ребёнка должен был конкретный врач, однако поскольку те начались вне предполагаемого срока, специалист пребывал за городом. Мария Миронова пыталась дождаться возвращения врача, однако в данном случае одной силы воли недостаточно. Актриса призналась, что «с перепугу» родила самостоятельно.

Её супруг пытался позвонить переводчику и объяснить ситуацию. Важно было не делать общий наркоз и не доставлять знаменитость в операционную. Сами роды Миронова описала как экстремальные, сообщает «7дней». Если бы обстоятельства сложились иначе, ситуация могла развиваться в опасном направлении. В итоге всё завершилось хорошо и Мария Миронова с ребёнком не пострадали.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:54

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