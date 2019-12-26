Звезда «Дом-2» Мондезир Свет-Амур повторил первое свидание для Юли Ефременковой

Совсем недавно Мондезир Свет-Амур сделал Юлии Ефременковой предложение выйти за него замуж. Она согласилась. Все произошло в Москве на концерте ведущей скандального телевизионного шоу «Дом-2» Ольги Бузовой. Сама Юлия, когда шла на мероприятие вместе со своей мамой, даже не подозревала, что там будет и ее любимый мужчина.По словам Юлии Ефременковой, тогда она очень сильно растерялась, но все равно сказала «да».Сейчас романтический период в жизни пары продолжается. Мондезир Свет-Амур практически ежедневно радует свою вторую половинку различного рода сюрпризами. Юлия Ефременкова отметила, что этот день ей очень напомнил тот, когда Мондезир Свет-Амур предложил ей стать парой.Напомним, что ранее Юлия Ефременкова говорила о том, что она очень счастлива рядом со своим любимым мужчиной.