Eset и МТС запустили совместные антивирусные сервисы





Отмечается, что главная цель такого сотрудничества заключается в том, чтобы сделать интернет более безопасным пространством для каждого пользователя. Киберпреступники в нынешнее время интересуются не только деньгами состоятельных предпринимателей, но и обычных граждан. Столкнуться с мошенниками в Сети может каждый. Использование антивирусных программ помогает исключить большинство потенциальных рисков, вроде утечки персональных данных, кражи данных о банковских картах, спам-атак, нежелательного контента и прочего. Специальное программное обеспечение, разработанное компанией Eset, которое доступно абонентам МТС в рамках этого сотрудничества, поможет уберечься от большинства известных сегодня киберугроз.В компаниях отмечают, что хороший антивирус позволяет организовать комплексную систему безопасности, проводить проверку уязвимостей в отдельных узлах домашней сети, а также ограничить несанкционированный доступ к веб-камере ПК или ноутбука.