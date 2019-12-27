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Eset и МТС запустили совместные антивирусные сервисы

Компании Eset и МТС запустили для пользователей ряд новых услуг. Отныне абоненты российского оператора связи могут воспользоваться подпиской на антивирусные программы, разработанные компанией Eset.
Eset и МТС запустили совместные антивирусные сервисы

Отмечается, что главная цель такого сотрудничества заключается в том, чтобы сделать интернет более безопасным пространством для каждого пользователя. Киберпреступники в нынешнее время интересуются не только деньгами состоятельных предпринимателей, но и обычных граждан. Столкнуться с мошенниками в Сети может каждый. Использование антивирусных программ помогает исключить большинство потенциальных рисков, вроде утечки персональных данных, кражи данных о банковских картах, спам-атак, нежелательного контента и прочего. Специальное программное обеспечение, разработанное компанией Eset, которое доступно абонентам МТС в рамках этого сотрудничества, поможет уберечься от большинства известных сегодня киберугроз.

В компаниях отмечают, что хороший антивирус позволяет организовать комплексную систему безопасности, проводить проверку уязвимостей в отдельных узлах домашней сети, а также ограничить несанкционированный доступ к веб-камере ПК или ноутбука.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 00:04

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