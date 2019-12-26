Нина Кирсо встретилась с Владимиром Зеленским незадолго до инсульта

Известно, что Нину Кирсо доставили в больницу еще летом 2018 года с подозрением на инсульт. Бывшую солистку группы нашли лежащей без сознания в собственном доме, а после госпитализации артистка впала в кому. Стоит отметить, что дальнейших новостей о состоянии звезды не поступало, кроме противоречивых сведений от Сергея Кузнецова и Андрея Разина. Некоторые фанаты выдвигали различные теории о её здоровье, в то время как более мистически настроенные пользователи в Сети указывали на связь болезни Кирсо и её недавней встречи с Владимиром Зеленским.В мае прошлого года был опубликован совместный снимок президента Украины и исполнительницы в соцсети Instagram. Скоропостижное кровоизлияние в мозг у артистки вызвало опасения среди общественности. Некоторые поклонники даже говорили, что Кирсо не следовало фотографироваться с украинским политиком. Якобы, подобная участь постигла и Анастасию Заворотнюк, которая тоже незадолго до появления глиобластомы виделась с главой соседнего государства.