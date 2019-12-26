Эволюция мозга привела к появлению у человека тревожности





Серотонин и дофамин имеют большое значение в поросах эмоционального фона человека. Группа ученых под руководством профессора Макасадо Кавато определила, что VMAt1 является одним из генов, появившихся у эволюционировавших людей. В нём имеется две мутации, которые характерны исключительно для человека. В рамках проведения изысканий специалисты обнаружили эволюционные изменения, связанные с поглощением нейротрансмиттеров посредством реконструкции белковых соединений VMAt1.В рамках изучения вопроса обнаружилось, что наследственные вещества показывали увеличенное поглощение нейротрансмиттеров, если сравнивать с вызывающим тревожность у современных людей генотипом. Итоги исследования позволили установить, что предки человека имели возможность бороться с депрессиями. Детали относительно влияния таких изменений на мозг пока выясняются.