Ученые: Кето-диета поможет при лечении эпилепсии





Исследователи заявили, что около 51% детей с эпилепсией, которые придерживались кето-диеты, стали в 2 раза реже испытывать приступы. При длительном лечении данным способом почти 16% пациентов полностью избавляются от судорог. Специалисты считают, что на приступы эпилепсии могло повлиять изменением метаболизма, которое происходит, когда организм перестает получать достаточно углеводов для сжигания энергии и начинает использовать жир из запасов человеческого тела. При кето-диете можно употреблять грибы, морепродукты, рыбу, орехи, яйца, растительное масло и в небольших количествах молочные продукты.Ученые объяснили, что нейроны в головном мозге могут способствовать возникновению приступов при эпилепсии. Кето-диета приводит к метаболическим изменениям в крови и спинномозговой жидкости, и это может снизить возбудимость нейронов, поскольку данный процесс оказывает стабилизирующее влияние на судороги. Для постижения результата придерживаться такой диеты необходимо более 3 месяцев, а также не забывать принимать назначенные врачом препараты.