Авто марки Hyundai станут доступны по подписке для всех крупных городов РФ
Продукты марки Hyundai появятся в рамках сервиса «авто по подписке» для всех крупных городов РФ. На сегодня подобной услугой пользуются всего 119 человек.
Hyundai готова выставить транспортные средства на условиях использования по подписке со сроком от 1 часа до 1 года. Среди доступных моделей заявлены i30 N, H-1, Tucson, Santa Fe, Genesis, а также Creta. В 2020-м предложение станет несколько расширенным благодаря добавлению Sonata нового поколения. Отмечается, что взять кроссовера Creta на 1 ч можно за 650 рублей, а годовая подписка из расчёта на пробег до 30 тысяч км обойдётся всего в 33,9 тысячи рублей.
Автомобили Hyundai уже доступны в Петербурге и столице, а начиная с 2020-го появятся в других городах-миллионниках. Помимо этого, на авто, которые оформлены по соответствующей услуге, ожидается получение разрешения на выезд за рубеж. В то же время компания Hyundai объявила о начале работы сервиса для оформления страховки и кредитных займов.
Hyundai готова выставить транспортные средства на условиях использования по подписке со сроком от 1 часа до 1 года. Среди доступных моделей заявлены i30 N, H-1, Tucson, Santa Fe, Genesis, а также Creta. В 2020-м предложение станет несколько расширенным благодаря добавлению Sonata нового поколения. Отмечается, что взять кроссовера Creta на 1 ч можно за 650 рублей, а годовая подписка из расчёта на пробег до 30 тысяч км обойдётся всего в 33,9 тысячи рублей.
Автомобили Hyundai уже доступны в Петербурге и столице, а начиная с 2020-го появятся в других городах-миллионниках. Помимо этого, на авто, которые оформлены по соответствующей услуге, ожидается получение разрешения на выезд за рубеж. В то же время компания Hyundai объявила о начале работы сервиса для оформления страховки и кредитных займов.