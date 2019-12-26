Авто марки Hyundai станут доступны по подписке для всех крупных городов РФ





Hyundai готова выставить транспортные средства на условиях использования по подписке со сроком от 1 часа до 1 года. Среди доступных моделей заявлены i30 N, H-1, Tucson, Santa Fe, Genesis, а также Creta. В 2020-м предложение станет несколько расширенным благодаря добавлению Sonata нового поколения. Отмечается, что взять кроссовера Creta на 1 ч можно за 650 рублей, а годовая подписка из расчёта на пробег до 30 тысяч км обойдётся всего в 33,9 тысячи рублей.Автомобили Hyundai уже доступны в Петербурге и столице, а начиная с 2020-го появятся в других городах-миллионниках. Помимо этого, на авто, которые оформлены по соответствующей услуге, ожидается получение разрешения на выезд за рубеж. В то же время компания Hyundai объявила о начале работы сервиса для оформления страховки и кредитных займов.