Лапки помогают малярийным комарам находить токсины





Сотрудники Ливерпульской высшей школы тропической медицины изучили малярийных комаров видов Anopheles gambiae и Anopheles coluzzii. Оказалось, что на их лапках присутствует белок SAP2. Он имеет свойство вступать в контакт с пиретроидами, это вещество часто наносят на противомалярийные сетки. Поэтому комар может определить токсичные предметы.Позднее противомалярийные сетки начали обрабатывать синергистом пиперонилбутоксидом (РВО), но комары смогли выработать новые механизмы резистентности. Дополнительные исследования насекомых позволят найти новые синергисты, к которым малярийные комары будут более восприимчивыми.