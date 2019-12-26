"Папа — вожак нашей стаи": Елизавета Боярская поздравила отца Михаила Боярского с 70-летием

Елизавета Боярская опубликовала две фотографии. На первом снимке Михаил Боярской держит на руках свою маленькую дочь, на втором фото актриса уже взрослая и обнимает знаменитого отца. В комментарии Елизавета Боярская написала, что публика знает актера по ролям в кино, по исполнению песен, телепередачам и интервью, и лишь его семья может рассказать, какой он дома. Актриса сообщила, что любит Михаила Боярского за крепость духа, бережливость, поскольку в его шкафу есть вещи, которым уже много лет, и за то, что с появлением внуков он изменил свои привычки, а также всегда встречает свою дочь на вокзале.Елизавета Боярская написала, что может вечно перечислять достоинства своего отца. Она отметила, что любит его также "за то, что он верен данному слову, своему мнению и не меняет коней на переправе. За то, что папа — центр нашей семьи, он — вожак нашей стаи". В конце своего поста дочка Михаила Боярского написала: "Я желаю папе только одного — крепкого здоровья и больше времени тратить на себя".