Экотехнопарк «Калуга» дарит жителям Износковского района новогоднее настроение





Новый 2020 год, который наступит через несколько дней, жители Износок смогут встретить в атмосфере праздника, созданной иллюминацией, подаренной экотехнопарком «Калуга». И это не считая украшенных елок, которые при содействии предприятия появились на центральной площади и в детской школе населенных пунктов. К слову, дети получили от администрации технопарка более трех сотен развивающих наборов.Напомним, что уже в следующем году экотехнопарк «Калуга» начнет функционировать, и сотни местных жителей получат там высокооплачиваемую работу. Ну а еще до начала работы предприятие сделало немало хорошего для местных жителей. В частности силами инвестора проекта, компании «Профземресурс» была отремонтирована и оснащена передовым оборудованием школа, а также несколько социальных объектов. Были проведены работы по ремонту местных дорог, и даже выделена пожарная машина, которая в случае необходимости оперативно выедет на вызов в близлежащие поселки.Происходящие в регионе позитивные изменения в интервью журналистам Ленты.ру прокомментировал председатель Комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты Российской Федерации Андрей Максимов. По его словам, вложения предприятия в регион улучшило социальное самочувствие, а также положительно сказалось на развитии местной экономики.