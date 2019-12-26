АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии перечислили 4 народных средства от…
EUR 68.41 USD 61.72
Курс валют на 26.12.2019

Экотехнопарк «Калуга» дарит жителям Износковского района новогоднее настроение

Жители поселков Износки и Шанский Завод получили подарок от находящегося поблизости экотехнопарка «Калуга». Администрация передала людям наборы иллюминации для украшения фасадов зданий и деревьев, пишет mk.ru
Экотехнопарк «Калуга» дарит жителям Износковского района новогоднее настроение

Новый 2020 год, который наступит через несколько дней, жители Износок смогут встретить в атмосфере праздника, созданной иллюминацией, подаренной экотехнопарком «Калуга». И это не считая украшенных елок, которые при содействии предприятия появились на центральной площади и в детской школе населенных пунктов. К слову, дети получили от администрации технопарка более трех сотен развивающих наборов.

Напомним, что уже в следующем году экотехнопарк «Калуга» начнет функционировать, и сотни местных жителей получат там высокооплачиваемую работу. Ну а еще до начала работы предприятие сделало немало хорошего для местных жителей. В частности силами инвестора проекта, компании «Профземресурс» была отремонтирована и оснащена передовым оборудованием школа, а также несколько социальных объектов. Были проведены работы по ремонту местных дорог, и даже выделена пожарная машина, которая в случае необходимости оперативно выедет на вызов в близлежащие поселки.

Происходящие в регионе позитивные изменения в интервью журналистам Ленты.ру прокомментировал председатель Комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты Российской Федерации Андрей Максимов. По его словам, вложения предприятия в регион улучшило социальное самочувствие, а также положительно сказалось на развитии местной экономики.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 14:08

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Михаил Боярский отметит 70-летний юбилей на…
Oppo представила самый тонкий смартфон с поддержкой 5G - Reno…
«Сидела и плакала»: Елена Малышева призналась, что тяжело переносит…
Медики назвали шесть частых ошибок, совершаемых при приеме…
Ninebot анонсировала выпуск смарт-скутеров с разгоном до 100…
Realme X50 5G уступил в вопросе дизайна смартфону Redmi…
Экотехнопарк «Калуга» дарит жителям Износковского района новогоднее…
Волочкову упрекнули в издевательствах над…
Евгений Петросян о шоу "Пусть говорят": "В выпуске про мою личную жизнь 99% информации…
Aurus выпустит бюджетный лимузин…
Исполнившая Фросю Булгакову Екатерина Савинова после конфликта с Иваном Пырьевым больше не получала заметных…
Ученые назвали распространенный сорняк средством профилактики…
Анастасия Волочкова в русской бане похвасталась предновогодним…
Эксперты назвали самые популярные грузовики в…
Телеведущий Сергей Майоров от безработицы и депрессии набрал 30 кг лишнего…
В России изменились цены на некоторые модели…
Daily Mail: Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон отныне…
Ученые разрабатывают способы проверки интеллекта подростков по…
Татьяна Брухунова: "Я много лет не ем по ночам, поэтому 31-го декабря ужинаю в привычные…
"Люди разбрасываются отношениями направо и налево": Ксения Бородина высказалась о современных ценностях…
Вера в сверхъестественное: Психолог Дэниел Канеман рассказал, почему люди верят в…
Назван ТОП-7 лучших бюджетных автомобилей 2019…
"Я понимаю, что это эгоизм": Влад Топалов сильно скучает по Регине Тодоренко и сыну…
"Последняя встреча закончилась синяками": Гоген Солнцев терпит побои от пожилой супруги Екатерины…
Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем Михаила…
Эксперты из Германии перечислили 4 народных средства от…
Эвелина Бледанс с сыном Семеном примерила национальные тайские…
Сексолог Диля Еникеева дала оценку интимной жизни Петросяна и…
Издание National Interest сравнило автомат Калашникова и американскую…
Юлия Ковальчук раскрыла секрет избавления от…
Звезда «Дом-2» Алена Рапунцель считат, что за счастье нужно…
Диетолог Екатерина Бурляева сообщила о пользе умеренных порций…
Кети Топурия для выступления в Crocus City Hall выбрала платье дизайнера Александра…
Амурский судостроительный завод намеревается построить третий МРК…
Компания Haval расширила сеть дилерских центров в…
Светлана Лобода на фотосессии с ахалтекинской лошадью призналась, что обожает белый…
Дочь Иосифа Пригожина Даная из "Дом-2" сильно…
Lenovo может представить игровой смартфон под брендом…
Вооружённые силы РФ отмечают День войск…
"Остроумие, талант и достоинство": Игорь Николаев поздравил Михаила Боярского с…
Просмотреть все новости