Михалкова из «Уральских пельменей» показала поклонникам свой свадебный макияж

Михалкова указала в комментарии, что сделала пробный макияж, чтобы примерить на себя образ невесты. При этом особенно отметила нанесённые тени. По мнению визажиста Ирины Митрошкиной, основным в вопросе нанесения макияжа является чувство меры, поскольку переусердствовав можно сильно ухудшить внешние данные., — отметила визажист.После появления в новом образе Михалкова сообщила, что «уже пора». Это стало намёком на готовность артистки к свадьбе.