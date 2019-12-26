Михалкова из «Уральских пельменей» показала поклонникам свой свадебный макияж
Юлия Михалкова, известная широкой аудитории по участию в шоу «Уральские пельмени», продемонстрировала своим поклонникам свадебный макияж. На персональной странице в Instagram она опубликовала себя в образе невесты.
Михалкова указала в комментарии, что сделала пробный макияж, чтобы примерить на себя образ невесты. При этом особенно отметила нанесённые тени. По мнению визажиста Ирины Митрошкиной, основным в вопросе нанесения макияжа является чувство меры, поскольку переусердствовав можно сильно ухудшить внешние данные.
«Не стоит пользоваться всеми продуктами, имеющимися в косметичке», — отметила визажист.
После появления в новом образе Михалкова сообщила, что «уже пора». Это стало намёком на готовность артистки к свадьбе.
Михалкова указала в комментарии, что сделала пробный макияж, чтобы примерить на себя образ невесты. При этом особенно отметила нанесённые тени. По мнению визажиста Ирины Митрошкиной, основным в вопросе нанесения макияжа является чувство меры, поскольку переусердствовав можно сильно ухудшить внешние данные.
«Не стоит пользоваться всеми продуктами, имеющимися в косметичке», — отметила визажист.
После появления в новом образе Михалкова сообщила, что «уже пора». Это стало намёком на готовность артистки к свадьбе.