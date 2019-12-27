В Голландии разработчик Хорди Мус сделал из елочной гирлянды игру «Змейка»





В стандартной игре «Змейка» геймер управляет постоянно увеличивающимся за счет поедания блоков объектом. В данном случае «змейка» растет, когда соприкасается с елочным шаром, а ее движение отображают лампочки на гирляндах.На создание гирляндной «Змейки» Хорди Мусу потребовалось более 100 часов. Его работу задерживали коты, которые часто портили провода, поэтому для них отдельно пришлось соорудить отвлекающую лазерную машину. Сейчас разработчик трудится над добавлением в «Змейку» кооперативного режима для двух человек.