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В Голландии разработчик Хорди Мус сделал из елочной гирлянды игру «Змейка»

Разработчик из Голландии превратил елочную гирлянду в платформу для игры в «Змейку», где управление осуществляется с помощью контроллера от консоли PlayStation 4. Хорди Мус опубликовал видео на своем YouTube-канале, в котором он продемонстрировал игровой процесс и пособие для создания собственной «Змейки».

В стандартной игре «Змейка» геймер управляет постоянно увеличивающимся за счет поедания блоков объектом. В данном случае «змейка» растет, когда соприкасается с елочным шаром, а ее движение отображают лампочки на гирляндах.

На создание гирляндной «Змейки» Хорди Мусу потребовалось более 100 часов. Его работу задерживали коты, которые часто портили провода, поэтому для них отдельно пришлось соорудить отвлекающую лазерную машину. Сейчас разработчик трудится над добавлением в «Змейку» кооперативного режима для двух человек.

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Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 02:06

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