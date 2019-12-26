Евгений Петросян о шоу "Пусть говорят": "В выпуске про мою личную жизнь 99% информации неправда"

Евгений Петросян опубликовал снимок, на котором он запечатлен в тёмном костюме в белую полоску. В комментарии к публикации в Instagram юморист высказал свое возмущение выпуском шоу "Пусть говорят", в котором обсуждали его личную жизнь. Знаменитость отметил, все что говорили люди, присутствующие в студии, является на 99% ложью и клеветой. Гости в студии, которые были представлены, как старые друзья Евгения Петросяна, и рассказали, что он якобы не хочет иметь детей, говорили неправду. Также юморист отметил: "Елена Проклова ко мне лично и Елене Степаненко никогда не имела никакого отношения! Я даже не знаком с этой женщиной!"Также Евгений Петросян опроверг слова ведущего Дмитрия Борисова, который утверждал, что "только что закончилась опись имущества, оцениваемая в 1,5 миллиарда". Юморист сообщил, что приставы работали еще весной 2019 года, и они вовсе не оценивали имущество. Поклонники предложили Евгению Петросяну подать в суд за клевету.