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В США начались разработки тактики возможной кибервойны с Россией

Россию долгое время обвиняли американские политики в различных хакерских атаках и взломах баз данных. Поэтому в США начались разработки тактики возможной кибервойны с РФ.

Американские военные разрабатывают тактику информационной войны, которая может быть применена против высокопоставленных российских политиков и бизнесменов, если Москва попытается вмешаться в президентские выборы 2020 года в США. Известно, что прежние процедуры голосования подвергались подтасовке путем взлома избирательных систем, в чем ранее обвиняли российских хакеров. Один из вариантов влияния, рассматриваемый американским киберкомандованием, будет нацелен на элиту РФ, которая не будет включать Владимира Путина. По словам зарубежных властей, подобный подход будет считаться слишком провокационным.

Новая доктрина состоит в том, чтобы показать хрупкость конфиденциальности личных данных цели, которые могут быть повреждены, если вмешательство не прекратится. При этом представители ВС США отказались быть более конкретными. Подобная ситуация происходит из-за того, что многочисленные учреждения в администрации Трампа стремятся обеспечить защиту Соединенных Штатов от попыток иностранных властей сорвать предстоящие выборы. В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о возможности ответных действий в случае каких-либо нарушений кибербезопасности РФ со стороны Америки.

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Политика / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:04

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