«Иначе головные боли и усталость»: Алика Смехова призвала поклонников не стесняться очков

Смехова опубликовала на своей странице новое фото, сделанное, судя по всему, прямо в телестудии. Для этого кадра и, соответственно, визита на эфир артистка выбрала красную блузу и черную юбку, дополнив образ очками в черной оправе. В подписи к этой публикации актриса отметила, что стесняться очков не стоит, поскольку отказ от их использования может только усугубить ситуацию. «Если пришло время надевать очки для чтения – не стоит затягивать с этим. В противном случае вас ждут головные боли, чувство усталости и еще большее ухудшение зрения», - пишет 51-летняя знаменитость.В конце своего сообщения Алика Смехова поздравила поклонников с наступающими праздниками и пожелала им здоровья. «Пусть ваши глаза становятся влажными исключительно от счастья», - пишет она.Поклонники в комментариях высоко оценили стиль актрисы, сравнив ее с «соблазнительной учительницей» и «богиней», а некоторые даже подчеркнули, что Смеховой очень идут очки, поскольку добавляют ее образу интеллигентности и экстравагантности.