Михаил Боярский отметит 70-летний юбилей на сцене





Журналистам издания Nation News удалось связаться с Михаилом Сергеевичем, чтобы узнать из первых уст, как юбиляр планирует провести этот день. Артист заверил, что праздновать день рождения именно сегодня не намерен. «Я сегодня отмечать не буду, у меня ведь премьерный спектакль, так что я буду на сцене», - подчеркнул он.Стоит напомнить, что подавляющему большинству россиян Михаил Боярский известен как исполнитель роли д'Артаньяна в экранизации «Трех мушкетеров», которая вышла на большие экраны в далеком 1978 году. В целом же, за плечами актера, огромное количество работ в самых разных кинолентах и театральных постановках, а его песни из популярных фильмов многие поклонники творчества и просто любители кино поют до сих пор.