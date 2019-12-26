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Oppo представила самый тонкий смартфон с поддержкой 5G - Reno 3

Китайская компания Oppo представила первый официальный рекламный ролик нового флагманского смартфона Oppo Reno 3. Как сообщается, новинка станет самым тонким среди конкурентов смартфоном с поддержкой сетей пятого поколения 5G.

Толищна корпуса этого устройства составляет всего 7,7 миллиметров при весе в 172 грамма. Кроме того, отмечается, что модель окажется еще и одним из самых доступных смартфонов на рынке, из всех, которые оснащаются процессором Snapdragon 765G. Из других важных особенностей Oppo Reno 3 можно отметить наличие квадрокамеры и 6,5-дюймового AMOLED-дисплея с повышенной частотой развертки в 90 Гц. Перед презентацией компания также опубликовала официальное промо-видео новинки,

Из прочих характеристик нового гаджета наибольшего внимания заслуживает наличие сразу 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт постоянной памяти. Основная камера модели имеет максимальное разрешение в 48 Мп, довольно высоким разрешением порадует и фронтальный модуль – 32 Ма. Автономность устройства обеспечивается встроенной аккумуляторной батареей емкостью 4000 мАч.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:48

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