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Realme X50 5G уступил в вопросе дизайна смартфону Redmi K30

Realme X50 5G долгое время рекламировался как девайс, который станет "глотком свежего воздуха" среди однообразных устройств. После публикации рендеров оказалось, что новинка уступила в вопросе дизайна смартфону Redmi K30.

Индийский инсайдер Мукул Шарма недавно опубликовал первые изображения долгожданного смартфона Realme X50 5G в соцсети Twitter. На рендере можно заметить вертикально расположенные модули фотокамер на задней части панели. Подобное решение разочаровало нескольких фанатов бренда, ведь предыдущие сообщения от китайской фирмы описывали новое устройство как инновационное. Единственными плюсами новинки эксперты назвали наличие перископной камеры и сканера отпечатков пальцев на боковой панели корпуса.

Пользователи соцсети отмечали, что представленный телефон уступает в дизайнерских решениях своему главному конкуренту Redmi K30. Даже самобытный градиент задней крышки на Realme X50 5G не спасает девайс от того факта, что его форм-фактор почти идентичен другим моделям из той же серии. Что касается характеристик, то единственной подтвержденной информацией является наличие передового процессора Snapdragon 765G. Официальная презентация нашумевшего продукта намечена на 7 января 2020 года.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:10

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