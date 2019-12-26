Модель Playboy Мария Лиман потеряла слух после перелета в Ростов-на-Дону

Как пишет знаменитость, из-за болезни она потеряла слух после перелета из британской столицы в родной город. Сейчас, как утверждает Мария Лиман, она сильно простужена. «Авиаперелет из Лондона, как оказалось, стоил мне довольно дорого. Все-таки летать с простудой может быть опасно, для меня это закончилось потерей слуха», - написала она на своей страничке.Модель, кроме всего прочего, добавила, что теперь планирует отправиться на Бали, где хочет провести отпуск. Кроме того, из этой же публикации стало известно, что Марии Лиман, наконец, удалось найти покупатель на свой люксовый спорткар Porsche, который она ранее выставила на продажу, запросив за автомобиль 9 миллионов рублей.