Анастасия Волочкова в русской бане похвасталась предновогодним шпагатом

Анастасия Волочкова опубликовала фотографию, на которой она в розовой шапке для бани демонстрирует предновогодний шпагат. При этом танцовщица прикрыла свои интимные места дубовыми вениками. В комментарии в Instagram знаменитая балерина рассказала, что к искусству банного парения ее приучил отец Юрий Волочков в возрасте 13 лет. Для идеального шпагата Анастасии Волочковой потребовалось намного больше времени, она годы ежедневно и много часов тренировалась. Знаменитость отметила для того, чтобы растяжка была такой, как у нее, для начала необходимо тело привести в соответствие, а также много трудиться физически и сесть на строгую диету.Анастасия Волочкова написала, что многим пользователям Сети растяжка интереснее ее достижений, поэтому она решила похвастаться предновогодним шпагатом. Подписчики назвали балерину "королевой шпагата" и отставили множество комплиментов. Публикация уже набрала почти 3 500 лайков.