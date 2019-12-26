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Aurus выпустит бюджетный лимузин Senat

Компания Aurus готовится к выпуску на рынок бюджетного лимузина Senat. На сегодня в линейке производителя имеется седан S600, а также «президентский» лимузин L700.
Aurus выпустит бюджетный лимузин Senat

Прототип был случайно замечен на дорогах Москвы. Фото разместили в интернете. Как стало известно, новый лимузин будет представлять собой промежуточное звено между стандартной версией седана Senat S600 и «президентским» авто. Длина новинки составит 6,13 м. Предположительно, авто будет представлять собой «бюджетный лимузин», который станет несколько доступнее «президентской» версии L700.

Шасси новинки и основа будут взяты от седана. Последний, в отличие от флагмана, не располагает усиленной подвеской или задним редуктором. Производить новинку станут в 2-х версиях: бронированной и гражданской. Вероятно, на тестирование отправили именно усиленную модификацию. В пользу данной версии говорит толщина стёкол авто.

Прогнозировать сроки появления серийной сборки модели пока преждевременно. Учитывая, что представленные модели будут собираться на конвейере Ford Sollers в 2021-м, стоит ожидать появление «бюджетного» лимузина не ранее 2022 года.

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Авто / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:50

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