Михаил Боярский сравнил журналистов с паразитами, давящими прыщи
Российский певец Михаил Боярский сравнил деятельность современных журналистов с «паразитами, выдавливающими прыщи» у известных людей. Музыкант пожаловался, что последнее время его слишком часто вспоминают в СМИ, но не в самом лучшем свете.
По словам Михаила Боярского, современные журналисты работают теперь напоказ. Они находят какие-нибудь громкие истории и начинают их раздувать, словно «выдавливая прыщи» у знаменитых деятелей эстрады или кино. Народный артист такую деятельность назвал «паразитической».
Михаила Боярского ранее обвиняли в смертельном ДТП и в выпадах на женщин, также освещался курьезный случай на парковке. Музыкант уверен, что журналистам необходимо скрывать негатив, а не выпячивать его, чтобы проявить себя за счет других.
По словам Михаила Боярского, современные журналисты работают теперь напоказ. Они находят какие-нибудь громкие истории и начинают их раздувать, словно «выдавливая прыщи» у знаменитых деятелей эстрады или кино. Народный артист такую деятельность назвал «паразитической».
Михаила Боярского ранее обвиняли в смертельном ДТП и в выпадах на женщин, также освещался курьезный случай на парковке. Музыкант уверен, что журналистам необходимо скрывать негатив, а не выпячивать его, чтобы проявить себя за счет других.