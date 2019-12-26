Михаил Боярский сравнил журналистов с паразитами, давящими прыщи





По словам Михаила Боярского, современные журналисты работают теперь напоказ. Они находят какие-нибудь громкие истории и начинают их раздувать, словно «выдавливая прыщи» у знаменитых деятелей эстрады или кино. Народный артист такую деятельность назвал «паразитической».Михаила Боярского ранее обвиняли в смертельном ДТП и в выпадах на женщин, также освещался курьезный случай на парковке. Музыкант уверен, что журналистам необходимо скрывать негатив, а не выпячивать его, чтобы проявить себя за счет других.