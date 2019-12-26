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Эксперты назвали самые популярные грузовики в России

Российские эксперты смогли подсчитать количество грузовиков в России с начала текущего года. Таким образом они назвали самые популярные марки среди отечественных автолюбителей.

Данные информационно-аналитического центра "АВТОСТАТ" указывают на наличие в России около 3,7 млн грузовых автомобилей по состоянию на 1 июля 2019 года. При этом, более 60% из этого числа составляют линейки всего трех отдельных брендов. Первое место в рейтинге занимает легендарный "КамАЗ" с 918 тысячами экземпляров в отечественном автопарке. На втором месте оказались грузовики от «ГАЗ» с 732,2 тысячами проданных транспортных средств, за которым идут модели от "ЗИЛ" с результатом в 507,8 тысяч единиц.

В списке также значились автомобили "МАЗ" (290,8 тыс. шт.), "Урал" (173,7 тыс. шт.), "САЗ" (166,8 тыс. шт.), Volvo (102,4 тыс. шт.), MAN (95,4 тыс. шт.), Scania (85 тыс. шт.) и Mercedes-Benz (75,6 тыс. шт.). Стоит отметить, что в производстве мусоровозов в России доминирующие позиции занимают все те же "КамАЗ", "ГАЗ" и "ЗИЛ", выпускающие около 90% всех машин для перевозки отходов. Суммарный объем продаж в этом сегменте за 2019 год составляет 10 тысяч единиц.

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Авто / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:18

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