В России изменились цены на некоторые модели KIA





Так, в этом месяце производитель пересмотрел ценники сразу на пять моделей для российского рынка. Компактный хэтчбек KIA Picanto, к примеру, во всех исполнениях стал дороже на 5 000 рублей, поэтому теперь цена на него стартует с отметки в 689 900 рублей, а самая дорогая комплектация обойдется покупателям в 994 900 рублей. В два раза больше, то есть на 10 000 рублей подорожали популярные в стране хэтчбек KIA Ceed и универсал Kia Ceed SW – теперь цены на эти модели стартуют с отметок в 1,08 и 1,12 миллионов рублей соответственно. На такую же сумму поднят и минимальный ценник седана бизнес класса KIA K900 – теперь он доступен россиянам по цене от 3 569 900 рублей.Кроме всего прочего, изменил производитель цены и на фастбек Stinger, причем, в этом случае речь идет как об удорожании, так и о падении цены. Две комплектации данной модели стали дороже на 10 и 40 тысяч, но еще две, напротив, снизились в цене, причем значительно – на 120 и 180 тысяч. Минимальный ценник на KIA Stinger в России отныне составляет 2 114 900 рублей.