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Ninebot анонсировала выпуск смарт-скутеров с разгоном до 100 км/ч

Серия смарт-скутеров Е от китайской компании Ninebot в скором времени заполонит местный рынок. Теперь бренд анонсировал выпуск модели E200P с разгоном до 100 км/ч.

Дочерняя компания Xiaomi, Ninebot, недавно представила не просто электронный скутер, а несколько моделей серий Ninebot C и E. Последние являются высококлассной версией и поставляются с несколькими функциями, которые произведут заметное впечатление на рынке благодаря своим конфигурациям. Линейка включает в себя E80C, E90, E100 и E125. А вот E200P является эксклюзивным вариантом среди других продуктов из-за его максимальной скорости до 100 км/ч и дальности пробега на одном заряде до 200 км.

Электронные скутеры Ninebot серии E оснащены несколькими интеллектуальными функциями. Транспортное средство может распознавать такие ситуации, как езда, толкание и наличие водителя. Благодаря множеству датчиков е-скутеры поддерживают отслеживание позиционирования ездока, GPS, противоугонную систему и дистанционное управление. Наконец, они оснащены автомобильным помощником Segway-Ninebot 5.0, который может отображать в режиме реального времени ключевую информацию, такую ​​как скорость движения, состояние аккумулятора и пробег, чтобы обеспечить безопасность эксплуатации. Цена на новинки колеблется от 685 до 2,4 тысячи долларов в зависимости от комплектации и модели.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:20

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