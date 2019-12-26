«Сидела и плакала»: Елена Малышева призналась, что тяжело переносит критику





Не давно 58-летняя доктор медицинских наук призналась, что настоящая травля, которые началась в ее адрес после выхода в эфир программы о детях с аутизмом, едва не довела ее до истерики. Многим зрителям не понравилось, что Малышева в этой передаче использовала в отношении детей немедицинские термины, которые они сочли оскорбительными. «Сначала я думала, что это даже не стоит комментировать, что я должна быть выше этого. Но когда начали писать, что я называла кретинами детей с аутизмом, я просто сидела и плакала дома», - посетовала телеведущая.Кроме того, по словам Малышевой, в той самой программе даже не было таких детей. «В нашей программе таких детей даже не было. Это все так обидно, ведь многие критики даже не смотрели эту передачу, а лишь решили переписать чью-то ложь», - добавила она.