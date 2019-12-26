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"Люди разбрасываются отношениями направо и налево": Ксения Бородина высказалась о современных ценностях молодежи

Телеведущая Ксения Бородина на своей странице в Instagram раскритиковала современные ценности молодежи о том, что не стоит ни за кого держаться и ни за что бороться. По мнению звезды проекта "Дом-2", люди стали разбрасываться отношениями направо и налево, что для нее является неприемлемым.
"Люди разбрасываются отношениями направо и налево": Ксения Бородина высказалась о современных ценностях молодежи

Телеведущая Ксения Бородина посвятила новый пост на своей странице в Instagram современным отношениям между молодыми людьми и ценностям, которые они поддерживают.
"Люди так разбрасываются отношениями направо и налево, абсолютно не стараясь хоть что-то сохранить. Ещё раз повторюсь, вот терпеть насилие не надо, если нет давно любви и унижение в отношениях, конечно за это держаться не нужно. Но нужно всегда помнить, что у любых отношений есть этапы и всегда сладким союз не будет. Но не спешите, давайте всегда на все себе время. Чуть разочаровался в любимом и сразу в голове всплывает это - "Не бойтесь кого- то потерять"- а и правда, в мире больше семи миллиардов человек и незаменимых точно нет, чего бояться-то? " - написала знаменитость.

Сама Ксения Бородина, по ее словам, до последнего всегда за семью и отношения, она очень хочет уберечь детей от подобных убеждений. Телеведущая, как известно, смогла простить своему мужу Курбану Омарову измену и сохранить семью, вместе они успешно воспитывают двоих дочерей, стараясь много времени уделять им и семье.

Поклонники поддержали знаменитость, отметив, что люди действительно "разбрасываются" близкими, а нужно всегда их беречь. Многие отметили, они стараются научить своих детей тем же убеждениям, о которых говорит кумир. Нашлись в то же время и те, кто поинтересовался, отпустит ли Ксения Бородина своих дочерей на проект "Дом-2", если она так сетует за семейные ценности.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:34

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