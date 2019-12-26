Телеведущий Сергей Майоров от безработицы и депрессии набрал 30 кг лишнего веса





Сергей Майоров стал известным большинству россиян благодаря работе ведущим многочисленных программ, выходивших в 1990-е годы. Популярности журналисту принесли телепередачи «Истории в деталях» и «Однажды…», последняя из которых транслируется по сегодняшний день. Известно, что после пребывания на ТК «Домашний» и позднее на «Пятом канале», звезда решил попробовать себя и на украинском телевидении, где он снимал материалы для «Первого канала».Работник медиа признается, что в тот трехлетний период у него почти не было собственных эфиров. Подобная ситуация выбила Майорова из колеи, что привело к набору лишнего веса и депрессивному состоянию. Из плачевного положения его вытянул гендиректор АО «Телекомпания НТВ» Тимур Вайнштейн. Сейчас журналист занимается документальной съемкой для «Синей птицы» и называет этот проект следующим этапом в собственной карьере. Кроме прочего, за годы профессиональной деятельности Майоров удостоился четырех статуэток ТЭФИ.