"Я понимаю, что это эгоизм": Влад Топалов сильно скучает по Регине Тодоренко и сыну Майклу

Регина Тодоренко с сыном Майклом отправилась на Бали, в то время как Влад Топалов остался в Москве. Сегодня исполнитель разместил снимок, на котором его супруга запечатлена в купальнике, она держит на руках сына и улыбается. Фото сделано на пляже, волосы телеведущей еще мокрые после купания. В комментарии к публикации в Instagram возлюбленный Регины Тодоренко написал: "Двоякое чувство. С одной стороны скучаю безумно и хочу, чтобы они быстрее прилетели. С другой - я понимаю, что это эгоизм. Им тут нечего делать. Полезнее быть там".Влад Топалов не знает, что ему делать со своими чувствами и просит совета у преданных поклонников. Фанаты написали, чтобы исполнитель отложил все свои дела и срочно летел на Бали к своей семье. Некоторые отметили, что телеведущая скоро вернется и певцу осталось ждать совсем немного. Меньше чем за час публикация певца набрала почти 23 000 лайков.