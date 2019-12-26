Daily Mail: Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон отныне помолвлен





Папарацци удалось сделать несколько фотографий звездной пары в одном из лондонских баров, где они что-то праздновали в компании близких друзей. Не исключено, что речь идет как раз о помолвке. Журналисты сразу же обратили внимание на тот факт, что в этом же заведении год тому назад состоялось первое свидание Уотерхаус и Паттинсона. Кроме того, в публикации издания утверждается, что близкие друзья актеров ранее уже заявляли о планах на помолвку, которая должна была состояться на рождественские праздники.Кроме того, как пишет Daily Mail со ссылкой на неназванные источники, в ближайшие дни Роберт Паттинсон планирует просить руки своей возлюбленной у ее родителей. Обратили внимание в издании и на то, что актер стал все чаще прилетать в Лондон, где пока еще живет и работает его избранница.