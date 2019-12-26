Назван ТОП-7 лучших бюджетных автомобилей 2019 года





Рейтинг возглавил компактный хэтчбек Chevrolet Spark 2020 модельного года с ценой в 14 000 долларов США. Данная модель оснащается 1,4-литровым 98-сильным двигателем, который работает в паре с 5-ступенчатой МКПП. Впрочем, российские дилеры марки предлагают покупателям и комплектацию с автоматической коробкой. Главная же особенность Chevrolet Spark, кроме доступной цены, довольно низкий расход топлива.На втором месте оказался японский компакт Mitsubishi Mirage 2019 модельного года, который доступен российскому покупателю по цене от 14 900 долларов США. Экономичный 1,2-литровый 78-сильный двигатель делает эту модель одной из самых экономичных среди конкурентов – в смешанном режиме машина потребляет всего 5,7 литра топлива на 100 километров пути.Замыкает тройку лидеров Ford Fiesta, который был снят с производства минувшим летом, но все еще доступен для продажи. Этот компакт имеет более производительную силовую установку, чем остальные участники рейтинга – 1,6-литровый 120-сильный двигатель при небольших размерах и малом весе наделяет машину неплохой динамикой. Стоимость этой модели в России составляет 15 200 долларов США.Кроме лидеров в список также вошли компактные седаны Nissan Versa (15 600 долларов), Mitsubishi Mirage G4 (15 900 долларов), Hyundai Accent (16 000 долларов), а также Kia Rio (16 300 долларов).