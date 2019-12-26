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"Последняя встреча закончилась синяками": Гоген Солнцев терпит побои от пожилой супруги Екатерины Терешкович

После нескольких месяцев забвения пожилая супруга шоумена и одного из самых ярких участников проекта "Дом-2" Гогена Солнцева Екатерина Терешкович появилась в программе "Прямой эфир" с Андреем Малаховым. Ее молодой супруг тоже пришел в студию, где признался, что устал терпеть побои от избранницы.
"Последняя встреча закончилась синяками": Гоген Солнцев терпит побои от пожилой супруги Екатерины Терешкович

Придя в студию, Екатерина Терешкович сразу же пожаловалась, что якобы в клинику ее отправил лечиться Гоген Солнцев, а сама она не хотела и не понимала, зачем это нужно. Позже к разговору присоединился и сам шоумен, он подтвердил, что действительно настоял на курсе лечения, однако другого выхода более не видел.

Гоген Солнцев пожаловался, что Екатерина Терешкович стала не только сильно много пить, приводить домой непонятных людей, но и часто устраивала скандалы, ссоры и драки. Экс-участник проекта "Дом-2" попросту устал терпеть побои от своей пожилой супруги. Именно по этой причине он отправил ее в больницу, где женщине должны были оказать квалифицированную помощь. Последняя встреча, отметил Солнцев, его и Екатерины Терешкович закончилась очередной дракой. Доказать свои слова шоумен был готов прямо в студии, он предложил снять штаны и показать синяки на ногах. Инициатором разборок, по словам шоумена, стала его пожилая супруга, в адекватности поведения которой он сомневается до сих пор.

Гоген Солнцев отметил, Екатерина Терешкович покинула клинику, не закончив курс лечения, а потому говорить о положительном эффекте и полном выздоровлении он не берется. Видимо, любви к избраннице экс-участник "Дома-2" больше не испытывает, более того, он отметил, что боится подходить к женщине, ведь это точно закончится плохо.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:12

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