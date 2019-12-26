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Эксперты из Германии перечислили 4 народных средства от…
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Эксперты из Германии перечислили 4 народных средства от изжоги

Лекарства из аптеки не являются единственным средством от жжения в области груди. Эксперты из немецкого издания freundin перечислили 4 народных способа избавления от изжоги.

Классическое домашнее средство от изжоги - пищевая сода. Действующее вещество в виде бикарбоната натрия нейтрализует желудочную кислоту и помогает облегчить симптомы. Нужно просто растворить чайную ложку продукта в стакане воды и пить ее медленно. Если изжога продолжает возвращаться, нужно записаться на прием к врачу, чтобы выяснить причину. Слишком большое количество пищевой соды может также вызвать расстройство желудка и диарею в долгосрочной перспективе. Также целебные свойства ромашкового чая могут успокоить слизистую оболочку желудка. Поэтому следует заварить небольшое количество напитка, дать ему остыть и пить маленькими глотками.

Третий метод включает в себя картофельный сок. Крахмал в этом овоще борется с избытком желудочной кислоты, которая ответственна за изжогу. Нужно очистить его, удалить все зеленые пятна и пропустить через соковыжималку. Употребление небольшого стакана картофельного сока два раза в день до приема пищи в течение трех недель может помочь в устранении неприятных ощущений.

Наконец, жевательная резинка стимулирует производство слюны, которая нейтрализует рефлюкс. Её рекомендуется употреблять после еды и обязательно без наличия в составе сахара. Стоит отметить, что вышеперечисленные средства не являются профессиональными советами и должны использоваться со всей осторожностью.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:58

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