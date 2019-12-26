Эвелина Бледанс с сыном Семеном примерила национальные тайские наряды

На данный момент Эвелина Бледанс со своим сыном Семеном находится на острове Пхукет. При этом знаменитость не забывает про фанатов и ежедневно публикует фотографии. Сегодня артистка показала несколько снимков, на одном из которых она запечатлена со своим сыном. Эвелина Бледанс и Семен одеты в национальные тайские наряды, мальчик сидит на специальной круглой подставке, похожей на стол, а его звездная мать сложила руки ладонями друг к другу и поклонилась ему. В комментарии в Instagram актриса написала, что она любит Пхукет и остров становится все лучше и лучше с каждым годом.В конце Эвелина Бледанс поинтересовалась у фанатов, идут ли ей с сыном такие наряды. Подписчики назвали Семена "маленьким шейхом" и отметили, что такой образ ему очень подходит. Также поклонники оставили восхищенные комплименты актрисе и написали, что сначала даже не узнали ее. Пост уже набрал почти 3 500 лайков.