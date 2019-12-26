Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем Михаила Боярского





Телеграмму с поздравлениями президента России Владимира Путина опубликовали на официальном сайте Кремля. В ней политик указал, что Михаил Боярский заслуженно снискал профессиональное признание и зрительскую любовь многих поколений. По словам президента, актер обогатил отечественный театр, кинематограф и эстраду запоминающимися образами и благодаря этому прославился не только в России, но и во всем мире.Сам Михаил Боярский ранее заявлял, что праздновать свой юбилей собирается, но при этом уже ждет его окончания. А число 70 артист назвал «идиотским», мешающим «спокойно жить».