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Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем Михаила Боярского

В свой 70-летний юбилей российский певец и актер Михаил Боярский получил поздравления от президента РФ Владимира Путина. Глава государства отметил необычайный талант музыканта, а также его обаяние и энергичность.

Телеграмму с поздравлениями президента России Владимира Путина опубликовали на официальном сайте Кремля. В ней политик указал, что Михаил Боярский заслуженно снискал профессиональное признание и зрительскую любовь многих поколений. По словам президента, актер обогатил отечественный театр, кинематограф и эстраду запоминающимися образами и благодаря этому прославился не только в России, но и во всем мире.

Сам Михаил Боярский ранее заявлял, что праздновать свой юбилей собирается, но при этом уже ждет его окончания. А число 70 артист назвал «идиотским», мешающим «спокойно жить».

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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:06

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