Ученые назвали распространенный сорняк средством профилактики рака





Корни, листья и цветы одуванчика - мощное и полезное растительное лекарственное средство, которое люди часто принимают за вредный сорняк. Это растение было известно благодаря своим очищающим свойствам для крови, что заинтриговало канадских исследователей из университета Виндзора. Команда провела ряд экспериментов, применяя экстракт корня одуванчика в чашке Петри на крови, взятой у больного лейкемией и лабораторных крыс. Исследователи обнаружили, что это вещество эффективно стимулировало процесс самоуничтожения в раковых образованиях, оставляя здоровые клетки в нетронутыми.Экстракт также оказался действенным в борьбе с клетками меланомы, рака поджелудочной железы и толстой кишки. Подобные результаты заставили ученых провести масштабные исследования растения в будущем. Кроме того, исследователи сообщили о невероятных открытиях относительно защиты от онкологий. К примеру, эксперты выявили антираковые свойства в луке, чесноке, кофе, сельдерее, грецких орехах и продуктах, содержащих большое количество витамина D.