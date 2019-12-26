АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии перечислили 4 народных средства от…
EUR 68.41 USD 61.72
Курс валют на 26.12.2019

Ученые назвали распространенный сорняк средством профилактики рака

Ученые из университета Виндзора сообщили о новых открытиях в области профилактики рака. Речь о том, что специалистам удалось обнаружить у распространенного сорняка защитные свойства против онкологии.

Корни, листья и цветы одуванчика - мощное и полезное растительное лекарственное средство, которое люди часто принимают за вредный сорняк. Это растение было известно благодаря своим очищающим свойствам для крови, что заинтриговало канадских исследователей из университета Виндзора. Команда провела ряд экспериментов, применяя экстракт корня одуванчика в чашке Петри на крови, взятой у больного лейкемией и лабораторных крыс. Исследователи обнаружили, что это вещество эффективно стимулировало процесс самоуничтожения в раковых образованиях, оставляя здоровые клетки в нетронутыми.

Экстракт также оказался действенным в борьбе с клетками меланомы, рака поджелудочной железы и толстой кишки. Подобные результаты заставили ученых провести масштабные исследования растения в будущем. Кроме того, исследователи сообщили о невероятных открытиях относительно защиты от онкологий. К примеру, эксперты выявили антираковые свойства в луке, чесноке, кофе, сельдерее, грецких орехах и продуктах, содержащих большое количество витамина D.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Михаил Боярский отметит 70-летний юбилей на…
Oppo представила самый тонкий смартфон с поддержкой 5G - Reno…
«Сидела и плакала»: Елена Малышева призналась, что тяжело переносит…
Медики назвали шесть частых ошибок, совершаемых при приеме…
Ninebot анонсировала выпуск смарт-скутеров с разгоном до 100…
Realme X50 5G уступил в вопросе дизайна смартфону Redmi…
Экотехнопарк «Калуга» дарит жителям Износковского района новогоднее…
Волочкову упрекнули в издевательствах над…
Евгений Петросян о шоу "Пусть говорят": "В выпуске про мою личную жизнь 99% информации…
Aurus выпустит бюджетный лимузин…
Исполнившая Фросю Булгакову Екатерина Савинова после конфликта с Иваном Пырьевым больше не получала заметных…
Ученые назвали распространенный сорняк средством профилактики…
Анастасия Волочкова в русской бане похвасталась предновогодним…
Эксперты назвали самые популярные грузовики в…
Телеведущий Сергей Майоров от безработицы и депрессии набрал 30 кг лишнего…
В России изменились цены на некоторые модели…
Daily Mail: Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон отныне…
Ученые разрабатывают способы проверки интеллекта подростков по…
Татьяна Брухунова: "Я много лет не ем по ночам, поэтому 31-го декабря ужинаю в привычные…
"Люди разбрасываются отношениями направо и налево": Ксения Бородина высказалась о современных ценностях…
Вера в сверхъестественное: Психолог Дэниел Канеман рассказал, почему люди верят в…
Назван ТОП-7 лучших бюджетных автомобилей 2019…
"Я понимаю, что это эгоизм": Влад Топалов сильно скучает по Регине Тодоренко и сыну…
"Последняя встреча закончилась синяками": Гоген Солнцев терпит побои от пожилой супруги Екатерины…
Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем Михаила…
Эксперты из Германии перечислили 4 народных средства от…
Эвелина Бледанс с сыном Семеном примерила национальные тайские…
Сексолог Диля Еникеева дала оценку интимной жизни Петросяна и…
Издание National Interest сравнило автомат Калашникова и американскую…
Юлия Ковальчук раскрыла секрет избавления от…
Звезда «Дом-2» Алена Рапунцель считат, что за счастье нужно…
Диетолог Екатерина Бурляева сообщила о пользе умеренных порций…
Кети Топурия для выступления в Crocus City Hall выбрала платье дизайнера Александра…
Амурский судостроительный завод намеревается построить третий МРК…
Компания Haval расширила сеть дилерских центров в…
Светлана Лобода на фотосессии с ахалтекинской лошадью призналась, что обожает белый…
Дочь Иосифа Пригожина Даная из "Дом-2" сильно…
Lenovo может представить игровой смартфон под брендом…
Вооружённые силы РФ отмечают День войск…
"Остроумие, талант и достоинство": Игорь Николаев поздравил Михаила Боярского с…
Просмотреть все новости