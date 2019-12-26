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Ученые разрабатывают способы проверки интеллекта подростков по МРТ

Группа ученых из Центра Сколтеха CDISE появилась на интернациональном мероприятии, посвященном прогнозированию интеллекта подростков на основании МРТ их мозга. Исследование было начато в 2013-м Институтом Здоровья США.
Ученые разрабатывают способы проверки интеллекта подростков по МРТ

Исследователи NIH инициировали интернациональное состязание. Всем посетителям предложили создать способ прогнозирования на базе снимков мозга. Участниками стали эксперты Сколтеха. Ученые воспользовались МРТ для создания снимков сетей нейронов. В этих целях была создана архитектура, предполагающая использование нескольких матмоделей для увеличения точности сделанного прогноза. При обработке данных МРТ применяли ансамблевый метод.

«Наша команда ведёт развитие способов для обучения и решения задач из области машинного анализа. Изыскания в новом направлении использовали ансамбли маркеров на 3-мерных сетях сверхвысокого позиционирования. Соответствующий подход даёт возможность провести классификацию картинки целиком, без использования предварительного понижения размерности, что исключает утрату данных», - сообщила Екатерина Кондратьева, занимающая позицию аспирантки в составе CDISE.

По данным исследования обнаружили связь «текучего» интеллекта детей и строения мозга. Общая точность прогнозирования на сегодня далека от идеала, однако многие модели, созданные во время состязания, дадут возможность оценить многие особенности развития в подростковый период. Впоследствии это направление изысканий станет лишь развиваться.

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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:46

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