Вера в сверхъестественное: Психолог Дэниел Канеман рассказал, почему люди верят в проклятия





Специалист подчеркивает, что даже у сеемых необъяснимых и загадочных феноменов всегда должно быть рациональное объяснение, но человеку порой проще связать их с вмешательством потусторонних сил, поэтому в его сознании все еще существует необъяснимая чертовщина. И вера в проклятия – только одна из вершин огромного айсберга. «По какой причине многие люди видят лицо все того же Иисуса Христа в замысловатых пятнах или в облаках? Почему они слышат что-то в обычном шуме? Все дело в том, что мозг стремится упорядочить окружающую человека действительность. А она, как известно, далеко не всегда подчинена тому порядку, к которому мы привыкли. В результате и появляются заблуждения или связи между случайными по своей сути событиями, которые в действительности никоим образом не связаны», - утверждает эксперт.Вера человека в проклятия, уточняет Канеман, может быть также связана с индивидуальными особенностями личности. К примеру, больше склонны верить в проклятия люди, которые нетерпимы к неопределенности или двусмысленности. Они отказываются от критического мышления и глубокого анализа происходящего, что заставляет их принимать определенные факты за данность и связывать их, в том числе с проклятиями. «Еще один фактор, который этому способствует – невротизм. Именно он заставляет людей еще больше накручивать себя, укрепляясь в вере в существование сверхъестественного», - подытожил психолог.