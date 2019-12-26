Звезда «Дом-2» Алена Рапунцель считат, что за счастье нужно бороться

Алена Рапунцель достаточно популярная не только в телевизионном проекте «Дом-2», но и в Сети. Все хорошо знают, что за ее плечами уже не один роман. Она была в отношениях с Ильей Яббаровым, Ромой Макеевым, и одним из последних стал Кирилл Кондратьев. Однако свое счастье девушка пока так и не встретила. Тем не менее, Алена Рапунцель утверждает, что она не остановится и будет искать своего единственного.Поклонники Алены согласились с ней и отметили, что ей пора, наконец, обрести свое счастье. Были и те, кто отметил, что девушка выглядит прекрасно, а некоторые подчеркнули, что когда-то она не смогла побороться за своего любимого человека и растит теперь Богдана одна.Отвечать на комментарии недоброжелателей Алена Рапунцель не стала, скорее всего, она решила, что подобные записи просто не стоят ее внимания. Вспомнили Алене и тот факт, что из-за Ильи Яббарова она поссорилась со своей сестрой, хотя сейчас родственницы общаются хорошо.