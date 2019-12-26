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Сексолог Диля Еникеева дала оценку интимной жизни Петросяна и Брухуновой

Предполагаемая свадьба Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой вызвала множество вопросов у публики относительно характера брака. Недавно сексолог Диля Еникеева дала оценку интимной жизни 74-летнего сатирика и его 30-летней помощницы.

Диля Еникеева решила высказаться относительно возможности интимной жизни между Евгением Петросяном и Татьяной Брухуновой. По словам эксперта, юморист вряд-ли способен исполнить предположительный супружеский долг в силу почтенного возраста. Она считает, что 74-летняя звезда должен думать о собственном будущем, а не любовных утехах с якобы молодой женой. Еникеева также указывает на малую вероятность деторождения из-за разницы в фертильности.

Кроме прочего, сексолог предположила возможность повторения ситуации, которая наблюдалась в браке Армена Джигарханяна и пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Речь идет о скандальном разводе, который включал в себя неподтвержденную информацию о финансовых махинациях. Стоит отметить, что Татьяна Брухунова недавно поделилась историей начала взаимоотношений с комиком. По словам директора Театра эстрадных миниатюр, она пришла на помощь Петросяну после расставания со Степаненко, поскольку артист находился в чрезвычайно подавленном состоянии.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:53

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