Медики назвали шесть частых ошибок, совершаемых при приеме душа





Чаще всего во время приема душа используют слишком горячую воду. Она лишает кожу веществ, помогающих ей восстановиться и защититься от микробов, а также усиливает испарение и вызывает сухость. А если такой водой поливать себя продолжительное время, то происходит нарушение уровня гидратации. Во избежание этого необходимо, чтобы процедура была короткой.Обильная мыльная пена, которая долго не смывается с тела, становится причиной раздражения кожи головы. Кроме того, если не закрывать крышку на бутылке с гелем, то в нее могут проникнуть вредные бактерии, которые позднее губкой будут занесены на кожу, а с нее они способны попасть внутрь организма.Еще две ошибки связаны с нарушением гигиенических норм. Так, одной и той же губкой из люфы некоторые пользуются в течение года. Это чревато ростом на ее поверхности инфекционных бактерий и даже плесени. А бритва, лезвие которой не прополаскивается и не высушивается, если случайно порежет кожу, то может занести в кровь инфекцию.