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Издание National Interest сравнило автомат Калашникова и американскую М-16

Издание National Interest провело сравнение автомата Калашникова и произведённую в США винтовку М-16. Оба оружия использовались во время военных действий на территории Вьетнама и были названы знаковыми символами второй половины 20 века.
Издание National Interest сравнило автомат Калашникова и американскую М-16

В материале отмечается, что после старта производства АК-47 создали более 75 млн единиц вооружения в различных модификациях, что представляет собой оружейный рекорд. Автомат Калашникова объединяет в себя самые лучшие качества прочих штурмовых типов оружия своего класса. Во всём мире АК-47 имеет репутацию достаточно простого и высоконадёжного оружия. Оружие использует патроны калибра 7,62 мм. Частота выпуска пуль автоматом может достигать 600 за минуту.

Винтовка М-16, имеющая калибр 5,56 мм, выпускается в США и снабжается магазинами на 20 либо 30 снарядов. Суммарно произведено более 8 млн единиц данного оружия. Его скорострельность достигает 950 выстрелов за минуту. При этом винтовка смогла в своё время выделиться внешне, поскольку использует крупный треугольный прицел, имеет специальную ручку для захвата во время движения. Во время производства корпуса применялись современные для того периода материалы.

При этом за период войны во Вьетнаме М-16 показала большое количество недостатков. Использование в реальном бою оказалось слишком большим испытанием для американской разработки. Винтовка часто загрязнялась и просто прекращала функционировать в наиболее неподходящий момент. На страницах иностранного портала подчеркивается, что война во Вьетнаме привела к тому, что спецназ США с гораздо большей теплотой относился к советскому АК-47.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:45

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